Sertab Erener, 100 yıldan fazla yaşamayı mümkün kıldığı söylenen telomer hapıyla ilgili bilgi verdi. Haptan günde bir tane alındığını, aylık ücretinin ise bin dolar civarında olduğunu söyledi.

Sağlığına özen göstermesiyle bilinen Sertab Erener, son olarak dünyada yalnızca birkaç kişinin uyguladığı telomer tedavisine başladı. Erener bu tedaviyle 100 yaşına kadar yaşamayı hedefliyor.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Sertab Erener, telomer tedavisinin detaylarını anlattı.

"BEN DENEK DEĞİLİM"

Çok nadir uygulanan bu yöntemde denek olduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Erener, "Şunu düzeltmek istiyorum. Denek kelimesi benim için rahatsız edici. Ben denek değilim. Kimse bana bir kağıt imzalatmadı bir şeyleri denemem için. Kendi doktorumun önerisiyle aldığım bir besin takviyesi. Bunu düzeltmek istiyorum." diyerek sözlerine başladı.

"KANSERİN OLMAMASI İÇİN TOLOMERİN UZAMASI GEREKİYOR"

Erener, "Tolemer hapı kanser yapıyor" iddialarına ise şu cevabı verdi:

Bill Andrews 50 başka buluşun patentine sahip, böyle birinden söz ediyoruz. Ben onun dediğini bir gerçeklik olarak kabul ediyorum.Telomerin kısalması insanı kanser yapıyor. Kanserin olmaması için telomerin uzaması gerekiyor. Kanser yapan onlarca şey varken, bunun üzerine telomerin ve telomer tedavisinin anlatılması çok büyük bir yanlış.

"BİR YILDA 3 YIL GENÇLEŞTİM"

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi ben bu hapı almaya başlayalı bir yıla yaklaştı. Bir yılda biyolojik yaşım 3 yıl gençleşti. Bu labratuvar ortamında ölçüldü. Yakın görme problemim geriledi. Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum. Genetikle ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu bir başlangıç. Neden biz yaşlanmayı kader olarak kabul edelim.

"AYDA BİN DOLAR"

Bu çok basit bir şey. Kimyasal hiç bir şey yok. Bitki kökünden elde edilen bir hap. Günde bir hap yeterli. İnternetten online alınan bir ürün olarak biliyorum. Ayda 800, bin dolar arasında. Bunun bir de tahlil boyutu var. Öncesinde ve sonrasında.

"SİGARA ALMAYIN TOLOMER ALIN"

Benim okuduğum İngilizce yazılar incelenirse çok daha net bilgilere ulaşılacaktır. Bizim kullandığımız antibiyotiklerden çok daha iyi. Sigara almayın, telomer alın.

Kaynak: haberinburada