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100 MİLYON DEĞERİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK İNCİSİ BULUNDU


100 MİLYON DEĞERİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK İNCİSİ BULUNDU
Tarih : 23 Ağustos 2016, 13:10
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Şimdiye kadar bulunan en büyük  incinin  beş katı büyüklüğünde olan ve 100 milyon dolar değerinde olduğu tespit edilen 34 kilogram ağırlığındaki inci hayretler içinde bıraktı. 60,96 santimetre uzunluğundaki  dev inci Filipinler'in Palawan Adası'nda Puerto Princesa kentinde fakir bir balıkçı tarafından bulundu.



Star'ın haberine göre turizm ofisi görevlisi Aileen Cynthia Amurao 10 yıl önce de bir aile tarafından bir incinin bulunduğunu söyledi.








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