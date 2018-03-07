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100 milyarlık yatırım teşviki, Erdoğan şahitliğinde dağıtılacak

100 MİLYARLIK YATIRIM TEŞVİKİ, ERDOĞAN ŞAHİTLİĞİNDE DAĞITILACAK

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Bir aksilik olmazsa Mart'tın sonunda, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 22 yatırımcıya vereceğiz" dedi.

Tarih : 07 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : 100 Milyarlık Yatırım Teşviki, Erdoğan Şahitliğinde Dağıtılacak(7/10)3

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi faizlerine ilişkin, "Bunun zaman içinde oturacağını, olması gereken yere, yani yatırımcıların yatırım yapılabilir kabul ettiği, ihracatçının 'Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim' diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz" dedi.

"22 YATIRIMCIYA VERECEĞİZ"

Gelecek dönemde üretimi destekleyici mekanizmaları hayata geçireceklerini, ihracata dayalı büyümeyi destekleyeceklerini ve reel sektörü destekleyen açıklamaları olacağını anlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Faiz oranlarıyla ilgili, yani üretim sektörlerinde imalat sanayisindeki yatırımların faizle ilgili yüklerini hafifletmekle ilgili önemli adımlarımızı attık ve atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. İnşallah bir aksilik olmazsa mart ayının sonunda, muhtemelen 27 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgelerini 21-22 yatırımcıya vereceğiz. Belirlediğimiz 7-8 sektörde, Türkiye artık kendi global devlerini yaratacak. En çok cari açık verdiğimiz alanlarda proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle destek sağlıyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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