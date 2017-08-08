Ünlü milyarder Warren Buffett'ın yönetiminde olan Berkshire Hathaway'in nakit varlığı dudak uçuklatıyor. Şirket ikinci çeyrek sonunda 99,7 milyar dolarlık nakit sermayeye ulaştı. Bu rakam Buffett'ın şaşırtıcı para kazanma yeteneğinin bir göstergesi iken ABD'li yatırımcı için aynı zamanda bir yük. Çünkü kâr payı dağıtmayan ve kendi hissesini nadiren geri alan şirketi nedeniyle Buffett parayı değerlendirecek yer bulamıyor ve yatırım için yeni yollar arıyor.

KRİZDEKİ ŞİRKETLERE YATIRIM YAPIYOR

BusinessHT'nin haberine göre, aralarında Berkshire'ın da olduğu 6 milyar dolarlık parayı yöneten Wedgewood Partners 'ın Baş Yatırım Müdürü David Rolfe, Berkshire Hathaway'in sahip olduğu nakdin işleme konulmasının iyi olacağını söyleyerek "Ancak Buffett'ın sahip olmak istediği şirketler çok çok küçük" dedi.

Smead Capital Management yöneticilerinden Bill Smead'e göre Berkshire'ın harcamasını artıracak faktörün bir "ayı piyasası" olduğunu söyledi. Çünkü geçmiş tecrübeler gösteriyor ki, büyük ekonomi ya da şirketler ne zaman bir sorunla karşılaşsa Buffett, buralara yatırımdan geri durmadı.

"BU KADAR PARA UZUN SÜRE ELDE TUTULMAMALI"

Edward Jones analistlerinden Jim Shanahan da artan nakit yığınının Buffett'ın doğru zamanı beklediğine bir işaret olduğunu söyledi.

Mayısta katıldığı yıllık toplantıda bir süredir herhangi bir şirket satın alması için gaza basmadıklarını hatırlatan 86 yaşındaki Buffett, bu kadar çok paranın uzun vadede "hiçbir şey" için tutulmaması gerektiğini ifade etti.

APPLE'DAN HİSSE ALMIŞTI

Warren Buffett, hisse fiyatlarının yıllık yüzde 30 değer kaybettiği Mayıs 2016'da Apple'dan yüzde 2,5 oranında hisse satın almıştı. Berkshire Hathaway de geçen haziranda iki küçük hisse yatırımı yapmıştı. Bunlardan biri bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, diğeri de Kanada merkezli holding Home Capital Group.

Buffett, son olarak temmuzda ABD'nin altıncı büyük elektrik dağıtım şirketi Oncor Electric Delivery 'yi satın almaya niyetlenmiş ancak Elliott Management Corp'un CEO'su Paul Singer Buffett'tan daha fazla teklif vermişti.

Kaynak: haberinburada