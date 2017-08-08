Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

100 milyar doları var ama harcayacak yer bulamıyor

100 MİLYAR DOLARI VAR AMA HARCAYACAK YER BULAMIYOR

Ünlü milyarder Warren Buffett'ın yönetiminde olan Berkshire Hathaway'in nakit varlığı, 99,7 milyar dolara ulaştı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : 100 Milyar Doları Var Ama Harcayacak Yer Bulamıyor(9/10)5

Ünlü milyarder Warren Buffett'ın yönetiminde olan Berkshire Hathaway'in nakit varlığı dudak uçuklatıyor. Şirket ikinci çeyrek sonunda 99,7 milyar dolarlık nakit sermayeye ulaştı. Bu rakam Buffett'ın şaşırtıcı para kazanma yeteneğinin bir göstergesi iken ABD'li yatırımcı için aynı zamanda bir yük. Çünkü kâr payı dağıtmayan ve kendi hissesini nadiren geri alan şirketi nedeniyle Buffett parayı değerlendirecek yer bulamıyor ve yatırım için yeni yollar arıyor.



KRİZDEKİ ŞİRKETLERE YATIRIM YAPIYOR



BusinessHT'nin haberine göre, aralarında Berkshire'ın da olduğu 6 milyar dolarlık parayı yöneten Wedgewood Partners 'ın Baş Yatırım Müdürü David Rolfe, Berkshire Hathaway'in sahip olduğu nakdin işleme konulmasının iyi olacağını söyleyerek "Ancak Buffett'ın sahip olmak istediği şirketler çok çok küçük" dedi.



Smead Capital Management yöneticilerinden Bill Smead'e göre Berkshire'ın harcamasını artıracak faktörün bir "ayı piyasası" olduğunu söyledi. Çünkü geçmiş tecrübeler gösteriyor ki, büyük ekonomi ya da şirketler ne zaman bir sorunla karşılaşsa Buffett, buralara yatırımdan geri durmadı.



"BU KADAR PARA UZUN SÜRE ELDE TUTULMAMALI"



Edward Jones analistlerinden Jim Shanahan da artan nakit yığınının Buffett'ın doğru zamanı beklediğine bir işaret olduğunu söyledi.



Mayısta katıldığı yıllık toplantıda bir süredir herhangi bir şirket satın alması için gaza basmadıklarını hatırlatan 86 yaşındaki Buffett, bu kadar çok paranın uzun vadede "hiçbir şey" için tutulmaması gerektiğini ifade etti.



APPLE'DAN HİSSE ALMIŞTI



Warren Buffett, hisse fiyatlarının yıllık yüzde 30 değer kaybettiği Mayıs 2016'da Apple'dan yüzde 2,5 oranında hisse satın almıştı. Berkshire Hathaway de geçen haziranda iki küçük hisse yatırımı yapmıştı. Bunlardan biri bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, diğeri de Kanada merkezli holding Home Capital Group.



Buffett, son olarak temmuzda ABD'nin altıncı büyük elektrik dağıtım şirketi Oncor Electric Delivery 'yi satın almaya niyetlenmiş ancak Elliott Management Corp'un CEO'su Paul Singer Buffett'tan daha fazla teklif vermişti.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 100  Milyar  Doları  Var  Ama  Harcayacak  Yer  Bulamıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER