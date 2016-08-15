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100 metrede altın madalya yine usain bolt'un

100 METREDE ALTIN MADALYA YİNE USAİN BOLT'UN

Atletizm erkekler 100 metrede Jamaikalı Bolt, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyatlarda 7. altın madalyasını elde eden rekortmen atlet, bu mesafede 3 kez birincilik yaşayan ilk sporcu unvanını aldı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:46
Puan Ver : 100 Metrede Altın Madalya Yine Usain Bolt'un(0/10)


2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, erkekler 100 metrede Jamaikalı Usain Bolt, altın madalya kazandı.







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