100 METREDE ALTIN MADALYA YİNE USAİN BOLT'UN
Atletizm erkekler 100 metrede Jamaikalı Bolt, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyatlarda 7. altın madalyasını elde eden rekortmen atlet, bu mesafede 3 kez birincilik yaşayan ilk sporcu unvanını aldı.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, erkekler 100 metrede Jamaikalı Usain Bolt, altın madalya kazandı.
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