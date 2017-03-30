

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Harekatı kapsamında Cerablus'un ardından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışma heyeti oluşturuldu.



Valilik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılacak çalışmayla El Bab'daki enkaz ve molozlar, kaldırılarak savaşın izleri silinecek. Temizlik çalışmalarının ardından Gaziantep'ten buraya gidecek olan ekippler tarafından alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak El Bab, yaşanılabilir kent haline getirilecek.







kaynak:hürriyet