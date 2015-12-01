Akılda kolay tutulabilen, bir kentin plaka kodunu veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgeleyen rakamlardan oluşan cep telefonu hatları 100 bin liraya varan bedellerle satışa sunuluyor.



İnternet üzerinden satışa sunulan, akılda kolay tutulabilen, bir kentin plaka kodunu temsil eden veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgeleyen rakamlardan oluşan cep telefonu hatlarının bazıları, sıfır kilometre otomobile bedel.



Online alışveriş sitelerinden derlenilen bilgilere göre, "özel numara" olarak satışa sunulan çok sayıda cep telefonu hattı için piyasa değerinin çok üzerinde, sıfır kilometre otomobil değerinde fiyat biçiliyor.



Fiyatları 100 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkan telefon hatları, bir kentin plaka kodunu veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgelemesi, akılda kolay tutulabilmesi, seri rakamlardan oluşması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.