O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

100 bin liraya cep telefonu hattı mı olur?

100 BİN LİRAYA CEP TELEFONU HATTI MI OLUR?

Akılda kolay tutulabilen, bir kentin plaka kodunu veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgeleyen rakamlardan oluşan cep telefonu hatları 100 bin liraya varan bedellerle satışa sunuluyor.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : 100 Bin Liraya Cep Telefonu Hattı Mı Olur?(8/10)6


İnternet üzerinden satışa sunulan, akılda kolay tutulabilen, bir kentin plaka kodunu temsil eden veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgeleyen rakamlardan oluşan cep telefonu hatlarının bazıları, sıfır kilometre otomobile bedel.



Online alışveriş sitelerinden derlenilen bilgilere göre, "özel numara" olarak satışa sunulan çok sayıda cep telefonu hattı için piyasa değerinin çok üzerinde, sıfır kilometre otomobil değerinde fiyat biçiliyor.  



Fiyatları 100 liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkan telefon hatları, bir kentin plaka kodunu veya bir futbol takımının kuruluş tarihini simgelemesi, akılda kolay tutulabilmesi, seri rakamlardan oluşması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.








Etiketler: 100  Bin  Liraya  Cep  Telefonu  Hattı    Olur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER