Polonya'nın Orzysz kentine çoğunluğu ABD'li 100 bin askerin yığılması, Moskova'yı küplere bindirdi. Askerlerin bulunduğu nokta, İskender ve S-400 füzelerinin bulunduğu Rusya'nın denizaşırı toprağı Kaliningrad'ın hemen güneyinde. Gelişmeler, Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.



NATO'nun Rusya tehdidine karşı Baltık ülkelerinde varlığını artırma planı çerçevesinde dün ittifakın bin 100 askerinin Polonya'ya ulaşması, 2014 yılında patlak veren Ukrayna krizinin ardından gerilen Rusya-NATO ilişkilerinde krizi yeniden tırmandıracak.







Çoğunluğu ABD askerlerinden oluşan birlikte İngiliz ve Romanyalı askerler de bulunuyor. Rusya'ya meydan okuyan NATO, haziran ayına kadar dönüşümlü olarak çok uluslu üç birliği daha bölgeye gönderecek. Uluslararası örgüt, ocak ayında Litvanya, Letonya ve Estonya'ya da asker yerleştirmişti.







kaynak:milliyet