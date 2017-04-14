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100 bin asker rusya sınırında! mesafe 57 kilometre

100 BİN ASKER RUSYA SINIRINDA! MESAFE 57 KİLOMETRE

Polonya'nın Orzysz kentine çoğunluğu ABD'li 100 bin askerin yığılması, Moskova'yı küplere bindirdi. Askerlerin bulunduğu nokta, İskender ve S-400 füzelerinin bulunduğu Rusya'nın denizaşırı toprağı Kaliningrad'ın hemen güneyinde. Gelişmeler, Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:53
Puan Ver : 100 Bin Asker Rusya Sınırında! Mesafe 57 Kilometre(9/10)6


NATO'nun Rusya tehdidine karşı Baltık ülkelerinde varlığını artırma planı çerçevesinde dün ittifakın bin 100 askerinin Polonya'ya ulaşması, 2014 yılında patlak veren Ukrayna krizinin ardından gerilen Rusya-NATO ilişkilerinde krizi yeniden tırmandıracak.



Çoğunluğu ABD askerlerinden oluşan birlikte İngiliz ve Romanyalı askerler de bulunuyor. Rusya'ya meydan okuyan NATO, haziran ayına kadar dönüşümlü olarak çok uluslu üç birliği daha bölgeye gönderecek. Uluslararası örgüt, ocak ayında Litvanya, Letonya ve Estonya'ya da asker yerleştirmişti.



 



kaynak:milliyet








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