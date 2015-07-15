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100 ARAÇLIK ASKERİ SEVKIYAT


100 ARAÇLIK ASKERİ SEVKIYAT
Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:13
Puan Ver : 100 Araçlık Askeri Sevkıyat(10/10)10


Çözüm sürecinin ardından Şırnak'a son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatlardan biri dün gerçekleştirildi. Mardin yönünden gelen ve ve yaklaşık 100 araçtan oluşan, Kirpi, Akrep adı verilen zırhlı araçlar ve komando askerleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, polis ve askerlerin aldığı sıkı güvenlik önlemleri altında Cizre İlçesi'nden geçerek, Şırnak'a doğru gitti. Konvoyun ilçeden geçişi sırasında polis, TOMA araçları ile geçiş güzergahında önlem aldığı görüldü.

 

Konvoyda bulunan asker ve mühimmatın Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gideceği ve daha sonra uygun görülen birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.








Etiketler: 100  Araçlık  Askeri  Sevkıyat    haber

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