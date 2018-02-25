10 YILLIK YUVASINI YIKAN EMİNA'YI ÇILDIRTAN İDDİA!
10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la boşanma kararı alan Emina Sandal, eski sevgilisine geri döndüğü yönündeki iddiaları "11 senedir görmüyorum" diyerek sert bir dille yalanladı.
Mustafa Sandal'dan boşanmaya hazırlanan Emina Sandal, eski sevgilisi Marko Miskoviç'e döndüğü iddiasına tepki gösterdi. Oğlu Yavuz'un doğum günü partisinde konuşan Emina Sandal, "Marko'yu 11 yıldır hiç görmedim" dedi.
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la boşanma kararı aldıkları haberleriyle gündemde olan Emina Sandal, küçük oğlu Yavuz'un 6'ncı yaş gününü dün bir AVM'nin oyun salonunda kutladı.
"DAVA BİTTİKTEN SONRA SOYADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM"
Mustafa Sandal, işleri nedeniyle partiye katılamadı. Basın mensuplarıyla sohbetinde "Boşanıyoruz, her şey net" diyen şarkıcı, sosyal medya hesaplarında soyadını 'Jahovic' yapması sorulunca "Soyadımı henüz değiştirmedim, kendi ülkemde öyle tanınıyorum. Ama dava bittikten sonra değiştireceğim" yanıtını verdi.
"MARKO'YU 11 SENEDİR GÖRMEDİM"
Eski sevgilisi Marko Miskoviç'le yeniden görüşmeye başladığı haberlerine ise tepki gösteren Emina Sandal şunları söyledi: "Sırp basını, 14 yaşımdan beri benimle ilgili hiçbir skandal bulamadı. Şimdi fırsatı değerlendirip böyle haberler yapıyorlar. Ama ben Marko'yu 11 senedir hiç görmedim."
"BENİM HAYATIMDA KİMSE YOK"
Sandal "Ne onunla bir yerde oturdum ne de kahve içtim. Benim hayatımda şu an kimse yok. Uzun zaman da olmasını istemiyorum. Sadece çocuklarım için çabalayacağım" dedi.
"ÇOCUKLAR ATLATTI"
Çocukları Yaman ve Yavuz'un ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmediklerini söyleyen Emina Sandal, "Çocuklar o süreci atlattı" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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