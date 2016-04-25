Elektrikli otomobil alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Volvo, 2025 yılına kadar en az 1 milyon elektrikli otomobil satmayı amaçlıyor.



Elektrikli otomobil alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Volvo, 2025 yılına kadar en az 1 milyon elektrikli otomobil satmayı amaçlıyor.



Son yıllarda hızla yayılan elektrikli otomobillerin yükselişi Volvo'nun da gözünden kaçmadı. İsveçli otomobil üreticisi önümüzdeki yıllarda bu alana önemli yatırımlar yapmayı planlıyor. Üstelik şirketin bu alandan beklentiler de oldukça yüksek. Şirket, 2025'yılına kadar, yani önümüzde 10 yılda 1 milyondan fazla elektrikli otomobil satmayı amaçlıyor.



Elbette bu 1 milyon elektrikli otomobil arasında tamamen elektrikli otomobiller dışında hibrit araçlar da yer alacak. Çünkü şirket şimdilik tamamen elektrikle çalışan bir otomobile sahip değil. Ancak Volvo tamamen elektrikli ilk otomobilini 2019'da satışa çıkarmayı planlıyor. Ayrıca şirket 2025'e kadar 1 milyon elektrikli otomobil satma amacına ulaşabilmek için her türden en az 2 tane elektrikli modelde çıkarmayı planlıyor. Volvo'nun da katılması ile elektrikli otomobiller pazarının daha da büyüyeceğine şüphe yok.



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