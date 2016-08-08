

Dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni Honda HR-V, Honda markasının 1999 yılında yarattığı küçük SUV segmentinin ilk temsilcisi olmuş ve üretiminin 2007 yılında sona ermesine kadar sadece Avrupa'da 110 bin adedin üzerinde satışa ulaşarak ciddi bir başarı elde etmişti. HR-V'de her ikisi de manuel şanzımanlı 130 beygir gücünde 1.5 i-VTEC benzinli ve 120 beygir gücünde 1.6 i-DTEC dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği yer alıyor. 1.5 i-VTEC motor seçeneği için, sürekli değişken CVT otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. 1.5 litrelik benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman HR-V'nin başlangıç fiyatı 89 bin 900 TL olarak açıklandı.