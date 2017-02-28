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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı

10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI

3 bin 600 gün prim de emekli ediyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanlar 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 günü tamamladığında kısmi emekli olabiliyor.

Tarih : 28 Şubat 2017, 10:09
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Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor.



 



kaynak:ahaber








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