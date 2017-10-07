10 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞAN SAPIĞA KÖYLÜLERDEN MEYDAN DAYAĞI!
10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalışan sapığı, köylüler tekme tokat dövdü.
KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bulunan bir köyde, çamaşırhane görevlisi olan Kushal Sharma isimli sapık, köyün tarlasında çalışan 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan diğer çamaşırhane çalışanları, koşup kızı kurtardı.
KÖY MEYDANINDA TEKME TOKAT DAYAK YEDİ
Köylüler, köyün meydanına götürdükleri sapığın saçlarını kesip elbiselerini yırttı. Sonra da bir direğe bağladıkları adamı kamçılamaya başladılar. Kalabalığın öfkesi dinmedi, adamı direkten çözüp yumruklamaya başladılar
KÖYLÜLERİN LİNCİNDEN POLİS KURTARDI
Köye geç gelen polis, adamı kalabağın elinden kurtardı. Olayla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı.
Kaynak: haberinburada
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