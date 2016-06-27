

Sosyal medya 10 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı istismarı konuşuyor. Facebook sayfası üzerinden ortaya çıkarılan olay, çok sayıda kişi tarafından büyük tepkiyle karşılandı.



Yüzlerce kez paylaşılan konuşma metinlerinde, kendisini Hasan olarak tanıtan ve 18 yaşında olduğunu belirten kişi, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden mesajlar attı.



Durumu fark eden anne, mesajlamayı sürdürdü ve çocuk tacizcisini teşhir etti.