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10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İĞRENÇ MESAJ!


10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İĞRENÇ MESAJ!
Tarih : 27 Haziran 2016, 10:33
Puan Ver : 10 Yaşındaki Kız Çocuğuna İğrenç Mesaj!(6/10)7


Sosyal medya 10 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı istismarı konuşuyor. Facebook sayfası üzerinden ortaya çıkarılan olay, çok sayıda kişi tarafından büyük tepkiyle karşılandı.



Yüzlerce kez paylaşılan konuşma metinlerinde, kendisini Hasan olarak tanıtan ve 18 yaşında olduğunu belirten kişi, 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden mesajlar attı.



Durumu fark eden anne, mesajlamayı sürdürdü ve çocuk tacizcisini teşhir etti.







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