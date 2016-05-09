

Evinin yaklaşık 1 kilometre yakınındaki derede bulunan kıyafetler üzerine ekipler arama çalışmalarını genişletti. Yapılan çalışmalar sonucunda Demirhan Dir'in cesedine ulaşıldı. Ceset ilk incelemenin ardından ceset torbasına konularak Büyükekçemece Devlet Hastanesi Morgu'na



kaldırıldı.







OYUN OYNAMAK İÇİN BOŞ ARAZİYE GİTTİLER







Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Demirhan Dir'in sabah saatlerinde oyun oynamak için evinden çıkarak evlerine yakın bir noktada bulunan boş araziye gittiği öğrenildi.







Oyun oynamak için boş araziye giden Demirhan Dir ve arkadaşlarının arazide başıboş köpekler tarafından kovalandığı ve oyun arkadaşlarının korkarak evlerine döndüğü belirtildi.







Oyun arkadaşları evlerine dönerken Demirhan Dir'den haber alınamadı. Arkadaşlarının ifadelerine göre Demirhan buğday ekili araziye doğru koşarak ve gözden kayboldu. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen çocuklarının hayatından endişelenen aile yakınları kayıp Demirhan'ı bulmak için seferber oldu.







Demirhan'ın arkadaşlarıyla konuşan aile yakınları çocuklarının kaybolduğu araziye gelerek aramalarda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında başarısız olan aile durumu polise ve AFAD ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri ve AFAD çalışanları kayıp Demirhan'ı bulmak için çalışma başlattı.



BABA DİR: KÖPEKLER KOVALAMIŞ







Dün sabah saat 11.00'dan beri Demirhan'ın kayıp olduğunu ifade eden baba Abdulkerim Dir,' Arsaya oynamaya gelmişler. Dört arkadaş gelmişler. Çocukların dediğine göre köpekler kovalıyor. Demirhan aşağıya doğru gitmiş. Çocuklar evlerine dönmüş.







KAYIP DERMİHAN'IN EŞYALARI DERE KENARINDA BULUNDU







Polis ekipleri ve AFAD çalışanları tarafından yürütülen çalışma sonucunda kayıp Demirhan'a ait olduğu belirlenen kıyafetler kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki taş köprünün ayaklarında bulundu.Demirhan'ın serinlemek amacıyla suya girmiş olma ihtimaline karşın ekipler dere kenarındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Kayıp Demirhan'ın kıyafetlerinin bulunmasının ardından aile yakınları fenalık geçirdi.