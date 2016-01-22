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10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DOLANDIRAN SAHTE POLİSLER YAKALANDI


10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DOLANDIRAN SAHTE POLİSLER YAKALANDI
Tarih : 22 Ocak 2016, 12:37
Puan Ver : 10 Yaşındaki Çocuğu Dolandıran Sahte Polisler Yakalandı(10/10)9


Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinin Huzurevleri mahallesinde bir apartman dairtesinde 19 Ocak 2016 günü meydana geldi. Anne Arzu ve baba Bekir Yıldız sabahleyin işe gittikten sonra 10 yaşındaki çocukları F.C.Y. evde yalnız kaldı.



Saat 12.00 sıralarında evin telefonu çaldı. Telefonu açan F.C.Y.'ye telefondaki kişi, kendisinin polis olduğunu söyleyerek, "Öncelikle sakin olun. Dün akşam Adana'da bir kuyumcu soyuldu. Polis kuyumcuda yaptığı incelemede sizin babanızın kimliğini buldu. Babanızın adı Bekir Yıldız. Biz şimdi bu soruşturmayı yürütüyoruz, çok gizli bir soruşturma. Bu soygunu sizin babanızın yapmadığını biliyoruz ancak yüklü miktarda altın çalınmış. Babanız cezaevine girecek. Bu nedenle evde ne kadar altın varsa parmak izi çalışması yapacağız. Bu nedenle onları bize vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde babanız hiç işlemediği suçtan cezaevine girebilir. Yanımızda savcı bey de var. Soruşturmayı o yürütüyor" dedi.








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