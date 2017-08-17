10 YAŞINDA TECAVÜZE UĞRADI! KÜRTAJINA İZİN ÇIKMAYAN KIZ, DOĞUM YAPTI
Hindistan'da akrabasının tecavüzüne uğrayarak hamile kalan ve mahkeme tarafından kürtaj yapılmasına izin verilmeyen 10 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı.
Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj yapılmasına izin vermediği 10 yaşındaki tecavüz kurbanı kız doğum yaptı.
AKRABASININ TECAVÜZÜNE UĞRADI
Hindistan'ın kuzeyindeki Çandigargh bölgesinde akrabası tarafından tecavüze uğrayan 10 yaşında kız çocuğu adına 28 Temmuz'da Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne kürtaj için başvuru yapılmıştı. Hindistan Yüksek Mahkemesi, tecavüze uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğuna kürtaj yapılmasına izin vermemişti. Hamileliğin 32. haftasına girmiş olması nedeniyle talebi reddedilen kürtaj kurbanı, bir kız bebek dünyaya getirdi.Yaşanan olay Hindistan'da tepkilere neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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