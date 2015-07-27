





TÜRK Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bir gün aradan sonra bu akşam Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK kamplarına yönelik yeniden hava operasyonu düzenledi.







Dördüncü dalga operasyonu yine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde konuşlu “Pars” çağrı kodlu 181. Filo'ya bağlı F-16'lar gerçekleştirdi. Geçen cuma günü başlayıp, cumartesi günü öğleden sonraya kadar süren operasyona 75 savaş uçağı katılırken, bu akşamki harekata katılım sayısı daha az oldu.







Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20.00'ye doğru başlayan operasyona 10 kadar F-16 katıldı. Uçaklar önce Şemdinli'nin karşısında bulunan Hakurk'taki PKK kamplarını vurdu. Uçakların daha sonraki hedefleri Haftanin'deki kamplar oldu. Operasyonlarda PKK'ya ait çok sayıda sığınağın yerle bir edildiği ve örgüte ağır zayiat verildiği belirtildi.