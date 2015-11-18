

Mardin Valiliğinden, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesinde 13 Kasım'da saat 21.00 itibarıyla kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.