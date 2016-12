MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.







MHP Lideri Bahçeli, İngiltere'nin AB'den çıkma kararına ilişkin 'AB için 23 Haziran öncesi ile sonrası arasında derin bir uçurum söz konusudur' dedi.







İngiltere Başbakanı Cameron'ın referandum sürecinde iyi bir sınav veremediğini belirten Bahçeli 'Birleşik Krallık Başbakanı layığını bularak sınıfta kalmıştır' ifadesini kullandı.







MHP Lideri, partisindeki kurultay tartışmalarına ilişkin de konuştu.







Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 10 Temmuz'da yapılması planlanan kurultayın yapılamayacağına hükmettiğini belirten Bahçeli, 'Yargısal süreçler, yapmayı planladığımız 6. Olağanüstü Büyük Kurultayımızı şimdilik imkansız kılmaktadır' dedi.







Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:







'Antalya Kumluca ve Adrasan'ın alevlere mahkum olması elbette kaygı vericidir. Ormanlar yanarken arazi mafyalarının umutlanması mümkündür. AKP hükümetinin fırsatçılara prim vermemesi şarttır. 2B statüsündeki ormanlarımızla ilgili hesabı olan çıkarcılara engel olunmalıdır. Orman yangınlarında ihmal sabotaj hususlarını da incelemek lazım. Teröristlerin ormanlarımızı yakmak için her yola tevessül ettiği malumlarımızdır. Orman yangılarıyla mücadele sürdürülmelidir. MHP ormanlarımızın korunmasıyla ilgili her kalıcı tedbire desteğini verecektir.







İNGİLTERE'NİN AB'DEN ÇIKMA KARARI







Birleşik Krallık'ta AB'nin geleceğiyle ilgili referandum gerçekleşmiştir. Halk yüzde 51,9'luk oranıyla AB macerasına sandık yoluyla son vermiştir. Bu ülkede 50 yaş altındaki kuşağın AB'ye olumlu tavrı 50 yaş üstünün ise olumsuz bakışı aynı zamanda bir kutuplaşmanın da işareti olmuştur. Başbakan Cameron istifa kararı almıştır. AB için 23 Haziran öncesi ile sonrası arasında derin bir uçurum söz konusudur. 23 Haziran öncesi Britanya vatandaşarı Türkler gelecek diye korkutulmuştur. Bu bize ağır bir hakarettir. İngiliz kurnazlığı tesirlerini bir kez daha göstermiştir. Türkleri öcü gibi göstermek ayıplı bir handikaptır. Türk milletinin her ferdi gittiği ülkere sorun değil şeref kazandırmıştır.







'LAYIĞINI BULARAK SINIFTA KALMIŞTIR'







Referandum sürecinde Birleşik Krallık Başbakanı da (Cameron) iyi bir sınav verememiş ve layığını bularak sınıfta kalmıştır, kısa sürede ağzının payını almıştır. Herkes mayasına ve mizacına uygun hareket edecektir. Türk milletini küçümsemek hiçbir emparyal devletin haddi olmayacaktır.







TÜRKİYE-İSRAİL ANLAŞMASI







Mavi Marmara gemisine saldırı savaş sebebiydi. Erdoğan İsrail'i terör ülkesi olmakla suçlamıştı. Madem barışılacaktı bu kadar sert sözlere ne gerek vardı? Biz demiyoruz ki İsrail'le kavga edelim ancak 2009'dan beri süregelen İsrail husumetini unutmak sünger çekmek millete saygısızlık değil midir?'







RUSYA İLE NORMALLEŞME ADIMI







Cumhurbaşkanı Rusya'ya mektup göndermiştir, Rus uçağının düşürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştır. Cılız mevzi kazanımlarıyla dış politik hedeflere ulaşmak hayaldir. Cumhurbaşkanının hamlesi karşılıksız kalırsa Türkiye tek taraflı boyun eğmiş olacaktır.







MHP'DE KURULTAY TARTIŞMASI







Parti olarak aylardır tartışmaların odağındayız. Amaç MHP'yi marjinalleştirmektir. Oyun büyük ve ahlaksızdır. MHP'nin şirret hesaplarla önü kesilemeyecektir. MHP, ülkücü gibi etrafta gezinen karanlık emelere teslim edilmeyecektir. Biz davamızı sokakta bulmadık. 24 Haziran'da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Haziran'daki tüzük değişikliğiyle ilgili ihtiyati tebdir kararı vermiştir. Böylece korsan kurultay beklemeye alınmıştır.







'10 TEMMUZ'DA MHP SEÇİMLİ KURULTAYI HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR'







Dün de Çankaya İlçe Seçim Kurulu 10 Temmuz'daki kurultayımızda seçim yapılamayacağına hükmetmiştir. Hukuken 10 Temmuz'da genel başkan ve genel merkez organlarının seçiminin gerçekleşmesi şu aşamada ve tablo karşısında mümkün değildir. Tüzük değişikliği konusunda ise 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararı bulunduğundan, bu çerçevede bir değişikliğe gitmek de usul ve esas açısından doğru ve yerinde görülemeyecektir. Yargısal süreçler, yapmayı planladığımız 6. Olağanüstü Büyük Kurultayımızı şimdilik imkansız kılmaktadır.'