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10 takım gezen futbolcuya, G.Saray'dan başka hiçbir kulüp para ödemedi

10 TAKIM GEZEN FUTBOLCUYA, G.SARAY'DAN BAŞKA HİÇBİR KULÜP PARA ÖDEMEDİ

Arjantin'in Lanus takımına transfer olan eski Galatasaraylı Ontivero kariyerinin 10. transferine imza attı. Yıldız futbolcuya Galatasaray'dan başka hiçbir takım bonservis bedeli ödemedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 10:20
Puan Ver : 10 Takım Gezen Futbolcuya, G.Saray'dan Başka Hiçbir Kulüp Para Ödemedi(8/10)4

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lucas Ontivero Arjantin'in Lanus takımına transfer oldu.

Galatasaray'a İtalyan teknik adam Roberto Mancini döneminde transfer edilen Lucas Ontivero, kendisini gösterememiş ve sonrasında adeta gezgin bir futbolcu haline gelmişti.

ARJANTİN EKİBİ LANUS'A İMZA ATTI

Galatasaray'dan sonra sırasıyla Honvéd, NK Olimpija, Montreal Impact, U. de Chile ve Venados'ta forma giyen futbolcu son olarak Arjantin ekibi Lanus'a imza attı.

Ontivero, Meksika ekibi Venados'ta forma giydiği 13 maçta 2 gol atabilmişti.GALATASARAY'DAN BAŞKA PARA ÖDEYEN YOK!

Mancini döneminde 2 milyon euroya Galatasaray'a transfer olan Arjantinli yıldıza başka hiç bir takım bonservis bedeli ödemedi.

23 yaşındaki Ontivero'nun transferleri;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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