1. İletişimsizlik: Bir bakış bin söz eder denir. Bu deyiş aslında doğru, ama karanlıkta geçerliliğini kaybeder. Peki, partneriniz nelerden keyif aldığınızı nasıl bilecek? Ellerini vücudunuzun üzerinde yönlendirmenizde hiçbir sakınca yok.



Fakat dikkat: Erkeğin egosu ‘yatak yeteneği'ne yönelik yapılan eleştiriler konusunda çok hassas. Bu yüzden en iyisi hafif akustik sinyallerle nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı belli edin.



2. Dikkatsizlik: Sekste bazen dikkatsizce davranarak keyif almayı unuturuz. Çünkü bu keyfi nasılsa birçok kez yaşayacağımızı düşünürüz. Her gecenin unutulmaz olacağını beklemek elbette gerçek dışı.







Aklınızda bulunsun: En büyük aşk bile günün birinde buharlaşıp yok olabilir. Bu yüzden her öpücüğün keyfini çıkarmaya bakın. Hem de her gün…



3. Kıyaslama: Yeni sevgilinizin sizden önceki sevgilisinin makyajsız bile ne kadar iyi göründüğünü bilmek istiyor musunuz? Tabii ki hayır! Aynısı eski sevgilinizin performansı için de geçerli. Bir önceki sevgilinizin yatakta ne kadar yetenekli olduğunu anlatmanız, yeni sevgilinizin üzerinde baskı yaratır ve başarısızlık korkusu yaşamasına neden olur.



Mutlaka dikkat edin: İki erkeğin performansını sadece kuaförlük söz konusuysa kıyaslayabilirsiniz. Aşkta şu anki partnerinizin avantajlarını görmeniz ve zaman zaman bu avantajlarım kulağına fısıldamanız gerekir.



4. Aşırı sahiplenme: Yakınlık kuşkusuz çok güzel ama dozunu ayarlamazsanız, birbirinizden sıkılabilirsiniz. İçli dışlı olmak harikadır, fakat her saniye yapışık halde olmak da zamanla ilişkinizi yavanlaştırabilir.



Kendinizi zorlayın: Tam istemediğiniz sırada birbirinizden uzaklaşmaya çalışın. Aksi halde monotonluk ve bıkkınlık sizi ayırabilir.



5. Alışkanlık: Yeni bir sevgili, yepyeni deneyimler demek. Ancak alıştığınız ‘butonlara' basmanız yeni sevgilinizde beklemediğiniz tepkilere neden olabilir.



Alışkanlıklarınızdan kurtulun: seks konusunda deneyimli olmanız, her şeyi bildiğiniz anlamına gelmez. Yeni bir ilişki size yepyeni deneyimler edinmeniz için imkan sunar.



6. Baskın düzenlemek: Açık havada ya da mum ışığı eşliğinde sıra dışı oyunlar… heyecan verici yeni fikirler aşk ateşini canlı tutar. Ama bazı sürprizler yatak odasına girmemeli.



Heyecan yaratın: Ancak sormadan ‘elektrik' üretirseniz, sevgiliniz çarpılabilir. Sakim bir anda nelerden hoşlandığınızı karşılıklı konuşun. Böylece tutkulu anlar yaşayabilirsiniz.



7. Kıskançlık: Erkekleri baştan çıkaran aslında yeni bir vücut değil, insanlığın temellerine dayanan bir elde etme içgüdüsüdür.



Özgür olun: Erkeğin avlanma içgüdüsünü harekete geçirin. Çekiciliğinizi koruyun. Sizi sürekli yeniden fethetmek zorunda olan erkeğin çapkınlıklara ne zamanı ne de gücü olur.



8. Küsmek: Partneriniz tutku dolu geceyi siz orgazma 20 dakika kala erken bitiriyorsa, moraliniz bozulmasın. Küsmek, en yanlış yöntemdir.



Rahatlayın: Partnerinizin vicdanına saldırmak yerine memnuniyetsizliğini nazikçe dile getirmeyi deneyin.



9. Yalan: Gerçekler beyazdır, yalanlar ise siyah… Bütün insan ilişkileri her iki rengi de barındırdığı için beynimiz muhtemelen gri renklidir. Bu yüzden,



Konuşmadan önce susun: Beyaz ve siyahın karışım oranı her ilişkide farklıdır. Partnerinizin kurduğunuz tüm hayalleri bilmek zorunda değil. Ama gerçekleşmesini istediğiniz hayalinizi ona mutlaka anlatın!



10. Hijyen takıntısı: Erotizm bir maceradır ve maceralar planlanmamalı. Kadınların çoğu epilasyon olmadan sevişmek istemediği için binlerce erkek spontane seks için beklemek zorunda. Seksi mükemmel şekilde sahnelemek isteyenler kontrolü kaybetmekten korkarlar ya da karşılarındaki kişiye gerçek kişiliklerini göstermekten kaçınırlar. Peki, tutku ne kadar kontrollü olabilir?



Çekinmeyin: Unutmayın ki en mükemmel ağda bile gerçek aşkı garantilemez.