

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada iki bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yol arama unsurlarınca tespit edilen üç adet mayın/el yapımı patlayıcı imha edilmiş ve bir mağara kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.