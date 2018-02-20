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10 pikapla geldiler, top atışı yapıldı, geri çekildiler

10 PİKAPLA GELDİLER, TOP ATIŞI YAPILDI, GERİ ÇEKİLDİLER

Son dakika... Esad rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girmesiyle ilgili Erdoğan, "10 kadar pikapla geldiler, top atışı yapılınca geri çekildiler, o dosya şimdilik kapandı." dedi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : 10 Pikapla Geldiler, Top Atışı Yapıldı, Geri Çekildiler(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da açıklama yaptı.

Esad rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girmesiyle ilgili Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki HTŞ bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru hareketleri tespit edilmiş. 10 kadar pikapla geldiler, top atışı yapıldı, daha sonra geri döndüler. O dosya şimdilik kapandı." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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