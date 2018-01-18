10 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELİYOR
Premier Lig ekiplerinden Stoke City, Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. West Bromwich Albion sezon başında Sambacı yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulunmuş ancak Aykut Kocaman'ın da isteği doğrultusunda transfere onay verilmemişti.
GÖZLERİ SOUZA'DA
Takvim'in haberine göre; bir başka İngiliz takımı Stoke City de Josef de Souza'yı transfer etmek için harekete geçti. İngiliz yetkililerin Brezilyalı orta saha oyuncusu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.
SİSTEMİN PARÇASI
Aykut Kocaman'ın sisteminde önemli bir yere sahip olan Josef'in gidişine bir kez daha izin verilmeyeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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