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10 MİLYON EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ


10 MİLYON EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ
Tarih : 26 Haziran 2015, 09:30
Puan Ver : 10 Milyon Emekliye Çifte Zam Müjdesi(6/10)6


Meclis'in seçim öncesindeki yapılan değişiklikle hayata geçen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam, temmuz ayında yürürlüğe giriyor.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçimden hemen önce açıkladığı ve Meclis'in son gününde yapılan yasa değişikliğiyle hayata geçirilen SSK ve Bağ-Kuremeklilerine seyyanen artış temmuz ayında gerçekleştirilecek. Emeklilerin aylıkları önce enflasyon farkı oranında artırılacak. Bu artıştan sonra bin liranın altında kalan aylıklara 100 lira seyyanen artış yapılacak. Bu nedenle, 100 liralık seyyanen artıştan eksiksiz yararlanabilmek için emekli aylığının 950 liranın altında olması gerekecek. Bin liranın altındaki emekli aylıklarına seyyanen artış gerçekte şu an 950 liranın altında bulunan aylıklara uygulanacak. Emekli aylığı almakta iken esnaf olarak çalışmaya başlayanların aylıkları ise temmuz ayında üç yönden artacak.



KİMLER YARARLANABİLECEK



Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasının ardından çıkarılan yasa uyarınca, seyyanen artıştan SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) statüsündeki emekliler yararlanabilecek. Memur emeklileri seyyanen artış uygulamasından yararlanamayacak.



Yüz liralık seyyanen artış, bin liranın altındaki aylıklara yapılacak. Ancak, burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Mevcut emekli aylıkları, önce, her 6 ayda bir olduğu gibi enflasyon oranında artırılacak. Bu artış yapıldıktan sonra bin liranın altında kalan aylıklara 100 lira seyyanen artış yapılacak. Enflasyon farkı ilave edildikten sonra bin liranın üstünde olan aylıklar da bin 100 lirayı geçmeyecek tutarda ayrıca artırılacak.








Etiketler: 10  Milyon  Emekliye  Çifte  Zam  Müjdesi    haber

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