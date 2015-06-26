10 MİLYON EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ
Meclis'in seçim öncesindeki yapılan değişiklikle hayata geçen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam, temmuz ayında yürürlüğe giriyor.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun seçimden hemen önce açıkladığı ve Meclis'in son gününde yapılan yasa değişikliğiyle hayata geçirilen SSK ve Bağ-Kuremeklilerine seyyanen artış temmuz ayında gerçekleştirilecek. Emeklilerin aylıkları önce enflasyon farkı oranında artırılacak. Bu artıştan sonra bin liranın altında kalan aylıklara 100 lira seyyanen artış yapılacak. Bu nedenle, 100 liralık seyyanen artıştan eksiksiz yararlanabilmek için emekli aylığının 950 liranın altında olması gerekecek. Bin liranın altındaki emekli aylıklarına seyyanen artış gerçekte şu an 950 liranın altında bulunan aylıklara uygulanacak. Emekli aylığı almakta iken esnaf olarak çalışmaya başlayanların aylıkları ise temmuz ayında üç yönden artacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK
Başbakan Davutoğlu'nun açıklamasının ardından çıkarılan yasa uyarınca, seyyanen artıştan SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) statüsündeki emekliler yararlanabilecek. Memur emeklileri seyyanen artış uygulamasından yararlanamayacak.
Yüz liralık seyyanen artış, bin liranın altındaki aylıklara yapılacak. Ancak, burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Mevcut emekli aylıkları, önce, her 6 ayda bir olduğu gibi enflasyon oranında artırılacak. Bu artış yapıldıktan sonra bin liranın altında kalan aylıklara 100 lira seyyanen artış yapılacak. Enflasyon farkı ilave edildikten sonra bin liranın üstünde olan aylıklar da bin 100 lirayı geçmeyecek tutarda ayrıca artırılacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar