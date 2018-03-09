PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satılacağı haberini alan yüzlerce kişi izdiham oluştururken 10 liraya satılan akıllı telefonlar ise adeta kapış kapış gitti.

PTT Genel Müdürlüğü'nün Avrupa ve Anadolu Yakası'nda müdürlüklerinde izdihama neden olan satış işlemi gerçekleştirildi. PTT kargolarında unutulan eşyaların satışına çıkarılacağını duyan yüzlerce kişi müdürlük binalarına akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Satış işleminin yapılacağı birimlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar saat 10:00'da kapıların açılmasıyla birlikte, akıllı cep telefonlarından kulaklıklara, elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar bir çok ürünün sergilendiği tezgahlara hücum etti.

UNUTULAN EŞYALAR PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI

Vatan'ın haberine göre; Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı. Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi.

TANESİ 10 LİRADAN 7 TELEFON

Piyasa değerinin çok altında satılan eşyalar, alıcıları mutlu etti. İki cep telefonu, bir dürbün, bir saç kurutma makinasına 30 lira veren bir kişi oldukça mutluydu. Yakında askere gideceğini söyleyen bir kişi ise "70 liraya 7 telefon aldım" dedi.

Kaynak: haberinburada