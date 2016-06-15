Hakkâri'de 6 yıl önce 10 köylüyü iftar sofrasında katleden örgüt sorumlusu Bitlis'te öldürüldü. Şırnak'ta öldürülen teröristin de bir astsubay ve bir polisin katili olduğu belirlendi



Hakkâri'de 6 yıl önce Ramazan ayında askerlerle karakolda iftar yapan köylülerin de aralarında bulunduğu minibüse bombalı saldırı düzenleyen ve 10 köylüyü öldüren terörist Siracettin Karataş yine bir ramazan ayında öldürüldü. Bitlis'in Mutki ilçesinde pazar günü çıkan çatışmada öldürülen sözde Garzan eyaleti sorumlusu Karataş'ın 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu. Şırnak'ta 29 Nisan'da öldürülen 'Şer Dimo' kod adlı terörist Erdal Döner'in de daha önce kentte şehit düşen Astsubay Mehmet Uygun ve özel harekât polisi Volkan Çay'ın katili olduğu ortaya çıktı.







PARMAK İZİ ONA AİTTİ



Hakkari'de 6 yıl önce meydana gelen saldırıda, çanta ve bomba düzeneğinde Siracettin Karataş'ın parmak izinin çıkmasıyla örgüt saldırıyı kabul etmek zorunda kalmıştı. Saldırıda Aydın Erol'un kullandığı minibüsün bilinçli olarak hedef seçildiği, olaydan 10 gün önce Aydın Erol ile babası Cahit Erol'un Geçitli Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek, iftar yemeğine katıldıkları belirtildi.