Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

İstanbul Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın arsasına yapılan inşaatın 32'inci katından yere çakılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin davayı karara bağlayan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 9 sanığa "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

"KUSUR VE İHMALİ OLAN KİM VARSA ORTAYA ÇIKARTILACAKTIR"



Vali Hüseyin Avni Mutlu şunları söylemişti: "Şu bilgiyi özellikle sordum, çalışma saatleri itibariyle, çalışma saatlerine uyulmuş mu? Çünkü bir hafta sonunda bu çalışmanın saat kaça kadar devam etmesi gerektiği yönünde. Tabii evrak üzerinden net bir bilgiye ulaşılamamış olmakla birlikte, saat 19.00'da da bu çalışmanın tamamlanmış olması gerekiyordu. Aldığım bilgi o, ama itfaiyemize gelen ihbarın vuku bulduğu saat 19.45 olarak gözüküyor. Dolayısıyla çalışma saatinin dışına taşmış bir çalışmanın da olduğu ilk değerlendirmemde görünen hususlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün bunlar tek tek incelenecektir. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hakkı hukuku, ailelerinin hakkı hukuku, kamu vicdanının hakkı hukuku, toplumun hukuku mutlak suretle, kusur ve ihmali olan kim varsa adli ve idari olarak mutlaka ortaya çıkartılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İnşaatı devam eden 36 katlı binanın 32'nci katında duran asansör içinde işçiler varken zemine düşmüştü. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 10 işçinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada