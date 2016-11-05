

Türk Uyku Tıbbı Derneği Prof. Dr. Fuat Özgen, toplumun yüzde 10'unda kronik, ileri derecede uykusuzluk bulunduğunu bildirdi. Her iki insandan birinin ömründe bir kez uykusuzluk çektiğini söyleyen Prof. Dr. Özgen, insanın yenilenmek, tamir edilmek ve ölmemek için uykuya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Az uyuyanların az yaşadığını ekleyen Prof. Dr. Özgen, sağlıklı bir yaşam için 'Uyku şart' dedi.



Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Özgen, 17. Uyku Tıbbı Kongresi ile 4. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi ve 7. UykuTıbbı Teknisyenliği Sertifikasyon Kursu programında yaptığı konuşmada, uykusuzluğun (insomnia) modern çağın büyük sağlık sıkıntılarından biri olduğunu, her iki insandan birinin hayatının bir döneminde uykusuzluk problemi çektiğini ve bu rahatsızlığın önümüzdeki yıllarda bir halk sağlığı sorunu haline döneceğini söyledi. Prof. Dr.Özgen, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kronik, ileri derecede insan hayatını etkileyen uykusuzluğun oranı yüzde 10. Yani her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk var. Bu, çok büyük bir rakam." diye konuştu.







'Az uyuyan az yaşıyor'







Uykusuzluğun temeline inildiğinde insanoğlunun, "Bu kısacık ömrümüzde neden uyuyoruz?" sorusunu sürekli yinelediğini dile getiren Prof. Dr. Özgen, "Dinlenmek, yenilenmek, tamir edilmek ve en önemlisi de ölmemek için uyuyoruz. Çünkü total uyku yoksunluğunun önüne geçilmezse ölümler ortaya çıkabiliyor." dedi.







Sağlıklı bir yaşam için iyi bir uykunun önemine vurgu yapan Prof. Dr.Özgen, "Biliyoruz ki az uyuyanlar az yaşıyorlar ve sağlık sorunlarına daha çok açıklar. Bu, gün geçtikçe de artıyor. Uyku sadece dinlenme değil, aynı zamanda bir yenilenme. Uykuda cildimiz de yenileniyor, beynimiz de yenileniyor, kalbimiz de yenileniyor, karaciğerimiz de yenileniyor. Uyku süresi kısaldıkça birçok hastalığa açık hale geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.