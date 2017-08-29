10 KİLOMETRE KALINLIĞINDAKİ BULUT İSTANBUL'A GELİYOR
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
10 KİLOMETRELİK BULUT GELİYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, "Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut" diye yazdı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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