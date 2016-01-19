

19 Ocak Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller;







Balıkesir'in 5 ilçesinde bugün okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manyas, Savaştepe, Gönen, Bandırma ve Marmara ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 19 Ocak Salı tatil edildiği bildirildi.







Yalova Valiliği etkili olan kar ve tipi yüzünden bugün il genelindeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valiliğin aldığı bu karar, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyuruldu.



Sivas'ın Kangal ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.







İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kangal İlçe Hıfsızzıha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak.







Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.







Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildi.







Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verilecek.







Samsun'un Havza ve Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edildiği bildirildi.







Kocaeli'de taşımalı sistemle eğitim veren okullar bugün kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter hesabından, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı azalarak yarın(19 Ocak Salı) ilimizi terk edeceğinden, eğitim ve öğretime devam edilecektir. Ancak il genelinde taşımalı eğitim ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.







Konya'nın Hüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19 Ocak 2016 Salı günü sadece Hüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık kararıyla okullar tatil edilmiştir." denildi.