Türkiye'nin birçok ilinde dün başlatılan operasyon bugün de devam ediyor.



Türkiye'nin birçok ilinde dün başlatılan operasyon bugün de devam ediyor. 10 ilde terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda gözaltı var.







ÇOK SAYIDA GÖZALTI



Beyoğlu'ndaki birçok adreste devam eden operasyon için çevik kuvvet polisleri sokak başlarında çevre güvenliği aldı. Özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yapılan adreslerde birçok kişi gözaltına alındı.







Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.







Operasyon devam ediyor.