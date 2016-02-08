

İl valilikleri tarafından yapılan açıklamayla yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen iller şu şekilde; Bayburt, Kars, Ordu, Muş, Sivas, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan. Bu illerde öğrenciler ikinci yarıyıla bir gün geç başlayacaklar. Öte yandan söz konusu illerde görev yapan engelli ve hamile çalışanlar da 1 gün izinli sayılacak.







ERZİNCAN







Valilikten yapılan açıklamayla beraber yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan ilçesindeki tüm okullarda eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi. Öte yandan Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir günlük ara verildiği açıklandı.







AĞRI







15 tatilin bitmesiyle okullarına dönmeyi bekleyen öğrenciler yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime geç başlayacak. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ağrı il genelinde okulların 9 Şubat Salı günü eğitime başlayacağı bilgisi verildi. Ağrı ile merkezi ve ilçelerinde öğrenciler okula bir gün gecikmeli başlayacak.







KARS







Kars Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.Sömestr tatilinin ardından okula başlamak için bekleyen öğrenciler ilk ders zilini 9 Şubat Salı günü duyabilecek.







Öte yandan Kars ili genelinde çalışan engelli ve hamile memurların da izinli sayılacağı bilgisi verildi.







MUŞ







Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verileceğine dair açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Muş ili ve merkezlerinde eğitime devam edileceğini söylerken, sadece il genelinde yolu kapalı olan köy ve beldelerde taşımalı eğitime bir gün ara verileceğini bildirdi.







SİVAS







Sivas Gölova Kaymakamlı tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime 9 Şubat Salı günü başlanacağı bilgisi verildi. Sömestr tatilinin ardından okula gitmek için bekleyen öğrenciler eğitime bir gün gecikmeli başlayacak. Kangal ve Altınyayla ilçelerinde eğitime ara verilirken bu ilçelerde çalışan gazi, engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağı duyuruldu.







ARDAHAN VE TUNCELİ







Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Ardahan'ın Göle ve Tunceli'nin Ovacık ilçelerinde okullar sömestr tatilinin ardından 9 Şubat 2016 tarihinde başlayacak.







Konuyla alakalı Göle ve Ovacık kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, okulların tatil edilmesinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile memurların da izinli sayılacağı bilgisi verildi.







ORDU







Ordu'da meydana gelen yoğun kar yağışı ile alakalı açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde okulların eğitime bir gün ara vereceğini söyledi.







GÜMÜŞHANE







Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki tüm okulların eğitime 9 Şubat 2016 tarihinde başlayacağı bilgisi verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 15 tatilin ardından okula başlayamayan öğrencilerin yanı sıra engelli memur ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacak.