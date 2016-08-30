Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay, "Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyorlar. Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca girmesin" dedi



Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla verilen kredilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Bankalarca krediler o kadar cazip süslenerek vatandaşlara sunuluyor ki vatandaşlarımız da kanıyorlar. Kandıkları için de 10 günlük bir bayram tatili için yılın 12 ayını taksit ödemekle geçiriyorlar. Vatandaşlarımız 10 günlük tatil için bir yıl borca girmesin." dedi.



Altay, bayram dönemlerinde bankaların vatandaşları kredi almaya teşvik etmek amacıyla çeşitli cazip teklifler sunduğunu söyledi.