Uzun bayram tatilinin başlamasıyla birlikte iki gündür sosyal medyada ve forumlarda bu konu konuşuluyor: Poliklinikler kapalı, hastanelerin acil servislerinde hem hastalar, hem de tıp personeli yoğunluktan dolayı mağdur oluyor. Twitter'da trend olan #acilleryukaltindaeziliyor hashtag'inin yanı sıra, Ekşi Sözlük'te de konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Uzun süren nöbetini bitiren acil servis personeli isyan etti, bir başkası "Acilin günlük hasta sayısı ortalama 300 iken bayram tatili ile 550 olmuş durumda" diye yazdı.

TÜRKİYE'DE ACİLE GİTME ORANI ALMANYA'YA GÖRE 3 KAT FAZLA

Bazı kullanıcılar ise durumu acil olmayan hastaların da acil servisi kullandığını, örneğin Almanya'ya göre Türkiye'de acile gitme oranının neredeyse 3 kat olduğunu yazdı.

DHA'ya konuşan Acil Tıp Derneği Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete ise uzun tatillerde acil servis çalışanlarının yükünün arttığını belirterek, "Borsa bile 10 gün tatile girmedi, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık" ifadesini kullandı.

9 ile 10 günlük tatillerin sağlık hizmetinde aksamalara neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Çete, "Bunlardan bir tanesi kronik hastalığı olanlar. Bunlar maalesef kontrol muayenelerine gidemiyor. Raporlu ilaç kullanan bireylerimiz raporları bittiğinde, tatil boyunca yenileyemiyorlar. Ciddi tıbbi sorunlarla karşılaşıyorlar. Poliklinikler 9- 10 gün boyunca kapalı. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapalı. Bu sürede sağlık hizmetine erişimin tek kapısı acil servisler. Bu da zaten fazla olan hasta yükünü inanılmaz sayıda artırıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI HİZMET SUNMAK OLANAKLI DEĞİL"

Bununla birlikte acil sağlık çalışanı hekimler, hemşireler, paramedikler, acil tıp çalışanlarının çok büyük yük altında kaldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, şöyle konuştu:

"Fedakar çalışmalarına karşın bu kadar çok sayıdaki hastaya sağlıklı hizmet sunmak çok da olanaklı değil. Bu beraberinde tanı ve tedavi hatalarını getiriyor. Bekleyen hasta sayısı arttıkça emniyetsizlik artıyor. Bu da bazen istenmeyen şiddet olaylarını getiriyor. Başka kurumların bu konuda önlemler aldığını görüyoruz. Emniyet olsun, valilik olsun 9 ile 10 günlük tatil için önlem aldıklarını görüyoruz. Borsa bile açık, 10 gün tatile girmediler, ama sağlık hizmetinde sadece acil servisler açık. Toplum sağlığı üzerine gerçekten olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir tablo. Önerimiz uzun süreli tatiller planlanırken örneğin 4 poliklinik açık ise normal günde, ikisi bayram tatilinde açık olabilir. Böylece acillerin üstündeki yük hafifletilebilir. Sağlığa erişim kolaylaştırılabilir. Aciller üzerindeki yük hafifletilir."

"HASTA ARTIŞI HİZMETTE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR"

Prof. Dr. Çete, üniversite hastanelerinin hasta yükünün daha az bölümünü aldığını belirterek, "Ancak durumu kötü olan, yatış gerektiren hastalar bizim hastanemize başvuruyor. Yeşil alan olmayan dediğimiz kırmızı ve sarı alan hastaları daha fazla, o yüzden hasta sayısı bizde daha az olabilir. Ama devlet ve eğitim araştırma hastanelerine baktığımızda yüzde 30'lara varan hasta sayısı artışı var. Bu da beraberinde bahsettiğimiz aksamaları meydana getiriyor" diye konuştu.

"HASTA SAYISI ARTTI"

Kurban Bayramı'nda hasta gruplarında artış gördüklerini belirten Prof. Dr. Çete, şöyle devam etti:

"Acemi kasap sayısında artış oluyor. Kurban kesimi sırasında işin ehli olmayanlar tarafından yapılan kesimlerde çok sayıda el parmak kesiği görüyoruz. Bu hastalarda yüzde 30'un üzerinde artış oluyor. El cerrahisi konusunda belirgin artış oluyor. İkincisi trafik kazaları, gerekli uyarılar yapılmasına karşın maalesef kaza sayılarında istenilen azalma sağlanamıyor. Acillere gelen trafik kaza sayısında önemli artış var. Üçüncü sırada ise kalp hastaları geliyor. Kalp krizi için riskli gruplar var. Şeker hastaları gibi yüksek tansiyonu olanlar. Bununla birlikte kalp damar hastalığı olanlar yüksek riskli hastalar grubuna giriyor. Bayram günlerinde öğünlerini kaçırıyorlar ise aşırı yağlı, proteinli beslenmeye geçiyorlar ise ziyaretlerini aşırı sıcak saatlerde yapıyorlar ise kalp atağı geçirme riskini artırıyor. Bu nedenle öğünlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Daha az ve dikkatli beslenmeleri gerekiyor. İlaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Bayram ziyaretlerini de dinlenerek sıcak saatlere dikkat ederek kendi sağlıklarını düşünerek planlamalarında fayda var."

Kaynak: haberinburada