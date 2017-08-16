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10 Günlük Bayram Tatili 1 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak

10 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ 1 MİLYAR LİRALIK EKONOMİ YARATACAK

Bakanlar Kurulu'ndan çıkan 10 günlük bayram tatili müjdesi turizm sektöründe yüzleri güldürdü. Turizmciler, "Otellerin yüzde 30'unu yerli turist dolduracak. Tatil 1 milyar liralık ekonomi yaratacak" dedi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : 10 Günlük Bayram Tatili 1 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak(9/10)5

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan turizm sektöründe merakla beklenen 10 günlük bayram tatili müjdesi çıktı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olacağını açıkladı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur" diyerek uzun tatilin sinyalini vermişti. Karar turizm sektöründe ve yılın son uzun yaz tatilini yapma imkânı elde eden vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Turizmciler, "Bu karar son iki yıldır zor bir dönemden geçen sektöre doping etkisi yapacak" dedi.

YÜZDE 30'U YERLİ TURİST

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, uzun tatilin otel doluluklarını yüzde 100'lere çıkaracağını belirterek, "Bu bayram yatay hareketi de beraberinde getirecek. Aile ziyaretleri yapanlar gittikleri bölgeleri gezecek. Sadece kıyılar değil Karadeniz, Güneydoğu, İç Ege'deki oteller de bu tatilden faydalanacak. Toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu yerli turist dolduracak" diye konuştu. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy da bu tatil kararıyla 1 milyon yerli turist sayısının rahatlıkla aşılacağını dile getirdi. Ulusoy, "Bayram paket tur satışlarıyla ve otel konaklamalarıyla 1 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomi oluşturacak" şeklinde konuştu. Uzun tatilin yurtdışı turlara ilgiyi artıracağını aktaran Ulusoy, özellikle vizesiz turların bu tatilden büyük pay alacağını kaydetti. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş ise tatil kararından en büyük payı Karadeniz'in alacağını belirterek, "Yüzde 60'lara gerileyen doluluklarımız bu kararla 90'ları yakalayacak" dedi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Ege Turistik Otelciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, zor bir dönem geçen sektöre bu kararın ilaç gibi geldiğini belirtti. İşler, "Ekonomi Bakanı bu zamanı çalışarak geçirmek istese de Cumhurbaşkanımız turizmden yana bir tavır aldı ve bu yönde tavsiyede bulundu. Sektörün zor anında yanında oldu. Bu kararla hem sektörümüz hem esnafımız hem de vatandaşımız rahat bir nefes alacak" dedi. İşler, Ege'deki otel, pansiyon dahil tüm konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluğu yakalayacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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