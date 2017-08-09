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10 günde kaynağı belirsiz 11 yangın! Apartman sakinleri sokakta kaldı

10 GÜNDE KAYNAĞI BELİRSİZ 11 YANGIN! APARTMAN SAKİNLERİ SOKAKTA KALDI

Balıkesir'de bir binada 10 gün içinde 11 kez yangın çıktı. Yangınların bir kısmının kundaklama olduğu düşünülürken, endişeli apartman sakinleri sokakta kaldı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : 10 Günde Kaynağı Belirsiz 11 Yangın! Apartman Sakinleri Sokakta Kaldı(6/10)2

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı binada 10 gün içinde 11 kez yangın çıktı. Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünen apartman sakinleri, evlerine giremedikleri için sokakta kaldı. Yetkililerden yardım isteyen sakinlerden biri, yangın sırasında çocuklarını balkondan attığını, itfaiye ekiplerinin kurtardığını dile getirdi.

9 YANGIN ŞÜPHELİ OLARAK KAYDA GEÇERKEN, SON 2 YANGININ KUNDAKLAMA OLDUĞU BELİRLENDİ

Camivasat Mahallesi, Gazi Caddesi 29'uncu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda 10 gün önce elektrik ve su saatlerinin olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi. Boşaltılan binada elektriklerin kesilmiş olmasına rağmen 10 kez daha yangın çıktı. İtfaiye kayıtlarına göre son 2 yangın kayıtlara kundaklama olarak geçerken, önceki 9 yangının da şüpheli olduğu belirtildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, binada meydana gelen tüm yangınların incelendiğini ve yürütülen çalışmalar sonrası olayın sebebinin belirleneceğini kaydetti.

"YANGIN, DOLAPTAKİ GİYSİLER VE AHŞAP KAPIDAN BAŞLADI"

Binada daha önceki 10 yangının akşam saatlerinde çıktığını belirten Ergelen, "Son yangın bu sabah saat 07:00 civarında çıktı. Ekiplerimiz halen soğutma çalışmaları yapıyor. Apartmanda çıkan son 2 yangının kundaklama olduğuna dair tutanaklar tuttuk ve yetkililere bildirdik. Bu sabahki yangının yatak odasındaki gardıropta bulunan giysilerden ve ahşap kapı çerçevelerinden başladığını biliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ederken, sabah saatlerindeki yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Oksijen desteği alan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SOKAKTA KALAN APARTMAN SAKİNLERİ KALACAK ÇADIR İSTİYOR

Bu arada ilk yangının ardından evlerini terk eden apartman sakinleri sokakta kaldı. Apartman sakinlerinden Nuray Çiçek, binalarındaki yangınların neden çıktığını bilmediklerini ifade etti. Binada 8 kişinin yaşadığını bildiren Çiçek, "İlk yangında su saatleri ve ardından elektrik saatleri yandı. Sonrasında apartmanın merdiven boşluğu ve bodrum katı yandı. Ardından dairelerde yangınlar çıkmaya başladı. Benim evimdeki eşyalar yandı. Günlerdir sokakta apartmanın önünde yaşıyoruz. Yetkililerden hiç olmazsa yatacak bir çadır istiyoruz." diye konuştu.

YAKINLARIN KASITLI ÇIKARILDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Çiçek, yaşadıkları sıkıntıya bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizerek, "Komşularımız yatak, yorgan, mutfak eşyası verdiler. Sokakta bir mutfak ve yatacak yer oluşturduk. Bu yangınların nedenini bulsunlar, sorunu çözsünler. Ya kendimize kalacak başka bir yer bulalım, ya da sorun çözülsün evimize girelim. Sokakta rezil olduk." ifadelerini kullandı. Apartman sakinlerinden Arzu Topal da yangınların 6'sının büyük olduğunu, tüm resmi kurumlara yangınların kasıtlı çıkarıldığı şeklinde şikayette bulunduklarını söyledi. Hala yangınların çıkış nedeninin net olmadığını ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"ÇOCUKLARIMI YANGINDA BALKONDAN ATTIM"

"Biz kimseden para ya da eşya istemiyoruz. Sadece bu yangınların kesilmesini istiyoruz. Bir haftadır her gün yangın çıkıyor ve bir haftadır artık binaya hiç giremiyoruz. Komşularımız yemek getiriyor. Sefil olduk. Küçük çocuklarımızın psikolojileri bozuldu. Ben artık evimde uyumak istiyorum. Ben çocuklarımı ilk büyük yangında balkondan attım. İtfaiyeciler kurtardı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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