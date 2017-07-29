10 GÜNDE, 4 EVİN BALKONUNDAN GİREREK UYUYAN KADINLARI TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI
Antalya'da 10 gün içinde 4 evin açık balkonundan girerek, uyuyan kadınları taciz edip, hırsızlık yapan zanlı yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Aksu'nun Pınarlı ve Cihadiye Mahallesi'nde, balkonda uyuyan kadınların taciz edildiği ve bazı evlerde ise hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti.
3 KEZ AYNI YÖNTEMLE TACİZDE BULUNDU
İki mahallede 3 kez aynı yöntemle gerçekleşen taciz olayını güvenlik kameralarından ve gördü tanıklarının verdiği ifadelerden araştıran ekipler, 28 Temmuz günü gece saat 02: 45 sırasında Pınarlı Mahallesinde bir taciz olayının daha gerçekleştiği bilgisini aldı.
GÖRGÜ TANIĞI İHBARDA BULUNDU
Görgü tanığı, beyaz renkli tişört, siyah kısa şort ve ayağındaki kırmızı renkli spor ayakkabılı bir kişinin kaçtığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
EVİNDE DİĞER OLAYLARDA GİYDİĞİ KIYAFETLER ÇIKTI
Alınan eşkal üzerinde araştırma yapan ekipler, şüpheli gördükleri Y.C.C. isimli kişiyi gözaltına aldı. İhbarcı tarafından teşhis edilen Y.C.C.'nin evinde yapılan aramada, telefon muhafaza kabı,2 sım kart, diğer olaylarda suç işlediği sırada giymiş olduğu kıyafetler bulundu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C.C tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
- Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
- Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
- Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu
- Cumhuriyet Gazetesi Davasında Savcı 5 Sanığın Tahliyesini İstedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tayvan'da Beklenen 'nesat Tayfunu' Nedeniyle Halka Kum Torbaları Dağıtıldı
- Abd'de Mucize Kurtuluş! Otoyola Düşerek Patlayan Uçaktan Sağ Çıktılar
- Dehşet Anları! Küçük Kız Kolunu Asansörün Kapısına Böyle Kaptırdı
- Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
- İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar