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10 gün sonra düğünü olacaktı, hain saldırıda hayatını kaybetti

10 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI, HAİN SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra evleneceği öğrenildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 12:23
Puan Ver : 10 Gün Sonra Düğünü Olacaktı, Hain Saldırıda Hayatını Kaybetti(6/10)5


Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra evleneceği öğrenildi. Haznedaroğlu'nun havalimanında çalıştığını belirten kayınvalidesi, damadının mesai bitimi sonrası servis beklerken saldırının gerçekleştiğini söyledi.



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'na gelen aileler, yakınlarının cenazelerini almak için bekleyişlerini sürdürüyor.



10 gün sonra düğünü olacaktı



Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Haznedaroğlu'nun 10 gün sonra evleneceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Haznedaroğlu'nun kayınvalidesi damadının havalimanında çalıştığını söyledi. Damadı Yusuf Haznedaroğlu'nu kaybeden kadın, "Bakırköy Devlet Hastanesi'nden buraya geldik. Önce ağır yaralı olarak getirmişler sonra kaybetmişiz. Bilebildiğimiz bu kadar. Şu anda camiye götüreceğiz. Mesai bitimi saatinde kapı önünde servis beklerken. Arkadaşları yaralı, kendisini de kaybettik. Mesaiye kalsalar çıkmayacaktı o çocuklar oraya. 10 gün sonra düğünü vardı ne yazık ki" şeklinde konuştu.



Haznedaroğlu'nun cenazesinin yarın Büyükçekmece'de kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.



"Durumunun ağır olduğunu arkadaşı vasıtasıyla öğrendik"



Yusuf Haznedaroğlu'nun nişanlısının akrabası olan Tayyar Işıksaçan ise saldırıdan sonra yaşananları anlatarak, "Dün akşam önce yeğenim nişanlısına telefonla ulaşmaya çalışıyor. Saat 12'ye kadar telefon etti, irtibat sağlanamıyor. Annesine telefonla irtibat kuramıyorum, mesaisi bitti mutlaka beni araması gerekiyordu derken, sanıyorum hastaneye götürüldüğünde iş yerinden arkadaşlarına ulaşıyorlar. İlk önce şirkette çalışan bir arkadaşı vasıtasıyla durumunun ağır olduğunu öğreniyoruz. Taksiciye ulaşıyorlar sonra, taksici elindeki fotoğraftan 'ben götürdüm, durumu çok ağırdı hastaneye bıraktım' deyince öğrendik" dedi.








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