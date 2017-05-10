

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan iş adamı sanıklara ceza yağdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan davada 3 tutuksuz, 7'si tutuklu olmak üzere toplamda yargılanan 10 sanık hâkim karşısına çıktı.



Davada iş adamı Ali Acar, diş hekimi Celallettin Soner ve M.K., tutuksuz yargılanırken, Acar ve Soner hakkında hapis cezası verilince şahıslar tutuklandı. Mahkeme işadamı M.K.'nin beraat talebini kabul ederken diğer zanlılara ise 9-12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Hapis cezası alan sanıklar ve aldıkları cezalar ise şöyle oldu: Ahmet Acar, Ali Acar ve Celalettin Soner 10 yıl 6 ay, Ahmet Genelioğlu, Mehmet Çarkgil, Bülent Şahin, Mehmet Taner, Niyazi Diler ve Ramazan Özçelik 12 yıl 9 ay, Kamil Türe ise 9 yıl hapisle cezalandırıldı.











kaynak:sabah