Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

10 FETÖ'CÜYE 118 YIL HAPİS


10 FETÖ'CÜYE 118 YIL HAPİS
Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:01
Puan Ver : 10 Fetö'cüye 118 Yıl Hapis(6/10)6




Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan iş adamı sanıklara ceza yağdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan davada 3 tutuksuz, 7'si tutuklu olmak üzere toplamda yargılanan 10 sanık hâkim karşısına çıktı.


Davada iş adamı Ali Acar, diş hekimi Celallettin Soner ve M.K., tutuksuz yargılanırken, Acar ve Soner hakkında hapis cezası verilince şahıslar tutuklandı. Mahkeme işadamı M.K.'nin beraat talebini kabul ederken diğer zanlılara ise 9-12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Hapis cezası alan sanıklar ve aldıkları cezalar ise şöyle oldu: Ahmet Acar, Ali Acar ve Celalettin Soner 10 yıl 6 ay, Ahmet Genelioğlu, Mehmet Çarkgil, Bülent Şahin, Mehmet Taner, Niyazi Diler ve Ramazan Özçelik 12 yıl 9 ay, Kamil Türe ise 9 yıl hapisle cezalandırıldı.


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: 10  Fetö  Cüye  118  Yıl  Hapis    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER