

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesi üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre, TCG Gökova Batı Karadeniz'de, ABD, Romanya ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri icra etti.







23 GEMİ SEYİR İCRA ETTİ







NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG Sokullu Mehmet Paşa Tuzla'ya, TCG Akçakoca, Erdek'e, NATO Daimi Görev Grubu-2 görevini tamamlayan TCG Yavuz, Gölcük'e intikal etti. Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Burakreis, Doğu Akdeniz'de, Birleşik Görev Kuvveti-151 Deniz Haydutluğu ile Mücadele görevine iştirak eden TCG Gemlik, Arap Denizinde karakol icra görevi yürüttü. Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 23 gemi seyir icra etti.