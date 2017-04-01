Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 9 bini erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacağını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20'nci dönem polis meslek eğitimi için bini kadın, 9 bini erkek olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.







kaynak:yenişafak