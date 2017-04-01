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10 bin polis memuru adayı alınacak

10 BİN POLİS MEMURU ADAYI ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 9 bini erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacağını açıkladı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:43
Puan Ver : 10 Bin Polis Memuru Adayı Alınacak(5/10)3


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20'nci dönem polis meslek eğitimi için bini kadın, 9 bini erkek olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.



 



kaynak:yenişafak








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