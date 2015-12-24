

Yenişafak'ın haberine göre 2010 KPSS'de soruları çalarak yandaşlarına dağıtan paralel örgüt yüzünden 10 bin kişinin memurluğu son bulabilir. Soruların çalındığı sınavla ilgili skandalın ortaya çıkmasının ardından 'Eğitim Bilimleri' sınavı iptal edilmiş, fakat 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' oturumu iptal edilmemişti. Eğitim Bilimleri'nin iptaliyle öğretmen olamayan binlerce paralelci, Genel Yetenek/Genel Kültür oturumundaki puanlarıyla çeşitli devlet kurumlarına yerleşmişti.



O yıl sınava giren ve yapılan usûlsüzlük nedeniyle mağdur olan iki kişi, 2010 KPSS'deki Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarına ait sınav soru ve cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini belirterek bu alanların iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



İdare Mahkemesi, davalı ÖSYM tarafından 'Eğitim Bilimleri' testinin objektifliğini ve güvenirliğini kaybettiği sonucuna varılması nedeniyle iptal edildiğini anlaşıldığını belirterek, bu alanla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.



