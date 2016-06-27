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10 bin memur alımı ne zaman ve hangi kurumlara olacak?

10 BİN MEMUR ALIMI NE ZAMAN VE HANGİ KURUMLARA OLACAK?

Kamu kurumlarına 10 bin küsür memur alımı yapılacak.

Tarih : 27 Haziran 2016, 09:35
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10 bin memur alımı yapılacak. İşte bu güzel haber birkaç hafta yakın bir süre önce Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'ndan tarafından verildi. Peki 10 bin kamu personeli alımı için başvurular ne zaman başlıyor?, yani 10 bin memur alımı için tercihler ne zaman yapılacak?



Dün akşam saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuya 10 bin 144 personel alınacağını duyurdu. Başvurular, 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde alınacak.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



"KPSS sonuçlarına göre, 137 kamu kurum ve kuruluşuna toplam 10 bin 144 kişi alınacak. Ortaöğretim, lise ve üniversite düzeyinde yapılacak yerleştirmeler için tercihler 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında internetten yapılacak. Yerleştirme yapılacak kamu kurum ve kuruluşları ve alacakları personel sayısı şöyle:



-190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (Üniversiteler hariç) 7.856 kişi,



-Üniversiteler 725 kişi,



-Mahalli İdareler 348 kişi,



-Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1208 kişi,



-Diğer 7 kişi



Alınacak personelin hizmet sınıflarına dağılımı ise söyle;



-Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 6.162 kişi,



-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1.767 kişi,



-Teknik Hizmetler Sınıfı 825 kişi,



-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 150 kişi,



-Yardımcı Hizmetler Sınıfı 32 kişi,



KİT'lere yerleştirilecek 1208 personelin 71'i ortaöğretim, 436'sı önlisans ve 701'i lisans mezunları arasından seçilecek.



Tercihlerin sonra erdiği 1 Temmuz tarihiden sonra, birkaç gün içinde ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıklayacak.



2016/1 Yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.dpb.gov.tr, www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr internet adreslerinde 16 Haziran 2016 itibariyle yer alacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."








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