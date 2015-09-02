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10 bin liraya ve 10 milyon liraya 2. el otolar aynı çatıda buluşacak !

10 BİN LİRAYA VE 10 MİLYON LİRAYA 2. EL OTOLAR AYNI ÇATIDA BULUŞACAK !

CNR Expo'da 11 Eylül'de açılacak 2. El Otomobil Satış Günleri'nde fiyatı 10 bin liradan başlayan ve 10 milyon lirayı bulan otomobiller vitrine çıkacak.

Tarih : 02 Eylül 2015, 19:25
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CNR Expo'da 11 Eylül'de açılacak 2. El Otomobil Satış Günleri'nde fiyatı 10 bin liradan başlayan ve 10 milyon lirayı bulan otomobiller vitrine çıkacak.



2. El Otomobil Satış Günleri'nde DRD Derindere, Intercity, Renault İnanlar, Borusan Manheim, Bika, LeasePlan, Hyundai Erk'in de aralarında bulunduğu otomotiv firmaları BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Renault, Hyundai, Toyota, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Mazda, Peugeot, Suzuki, Ford, Honda, Ssangyong gibi markalarını görücüye çıkaracak.








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