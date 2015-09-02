10 BİN LİRAYA VE 10 MİLYON LİRAYA 2. EL OTOLAR AYNI ÇATIDA BULUŞACAK !
CNR Expo'da 11 Eylül'de açılacak 2. El Otomobil Satış Günleri'nde fiyatı 10 bin liradan başlayan ve 10 milyon lirayı bulan otomobiller vitrine çıkacak.
CNR Expo'da 11 Eylül'de açılacak 2. El Otomobil Satış Günleri'nde fiyatı 10 bin liradan başlayan ve 10 milyon lirayı bulan otomobiller vitrine çıkacak.
2. El Otomobil Satış Günleri'nde DRD Derindere, Intercity, Renault İnanlar, Borusan Manheim, Bika, LeasePlan, Hyundai Erk'in de aralarında bulunduğu otomotiv firmaları BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Renault, Hyundai, Toyota, Fiat, Citroen, Alfa Romeo, Mazda, Peugeot, Suzuki, Ford, Honda, Ssangyong gibi markalarını görücüye çıkaracak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar