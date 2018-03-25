Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı zaferini kutlayan 10 bin kişilik Arap kökenli Tayy Aşiretinin yüzlerce üyesi Türk bayraklarıyla Afrin'in Cinderes kasabasını gören Bayraklı Tepe'ye araç konvoyuyla gelerek dua ettikten sonra halay çekip göbek attı, ardından da kurban kesti.

TAYY AŞİRETİNDEN ZAFER KUTLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesini 18 Mart'ta ele geçirmesi üzerine kutlamalar devam ediyor.

4 büyük aileden oluşan, 10 bin kişinin bulunduğu Arap kökenli Tayy Aşireti de harekatta kazanılan zaferi kutlamak için araçlarıyla oluşturdukları uzun konvoyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Afrin'in Cinderes kasabasını gören Davutpaşa Mahallesi'ndeki Bayraklı Tepe'ye geldi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup Kur'an okuduktan sonra şehitler için dua etti.

"ORDUMUZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Grup adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep birlikte bu güzel günü bir arada kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer'. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle cenneti alaya layık görsün Rabbim" diye konuştu.

HALAY ÇEKİP GÖBEK ATTILAR

Kalabalık aşiret üyeleri daha sonra toplanarak halay çekti. Halayın ardından aşiret üyeleri göbek atarak Zeytin Dalı Zaferi'ni doyasıya kutladı. Etkinliğin sonunda zafer adına kurban kesildi.

Kaynak: haberinburada