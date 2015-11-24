

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2015 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı.







Açıklanan verilere göre Ekim ayı konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 artış göstererek 104,098 oldu. Daha önceki aylarda satılan konut sayılarına göre ise son 10 ayda satılan ev sayısı 1.040.713 buldu.







2014 yılında bir rekor kırılarak toplam 1milyon 165 bin adet konut satışı meydana gelmişti, Ekim ayındaki rakamla birlikte 2015 yılında ise rakam daha 10 ayda bir milyonun üzerine çıktı. Satış oranlarının geçen seneye oranla daha hızlı artmasıyla bu sene yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2015 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2015 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında artarak 104 bin 98 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 468 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,7) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 28 konut satışı (yüzde 10,6) ile Ankara, 5 bin 987 konut satışı (yüzde 5,8) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Hakkari, 18 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Bayburt oldu.