Antalya'nın Manavgat ilçesinde aşırı sıcak ve şiddetli poyraz nedeniyle binlerce dönümdeki kavun ve karpuzlar tarlada kaldı. Gün yanığı nedeniyle kavun ve karpuzları telef olan üretici perişan oldu.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR VAR

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, net zararı bilmediklerini, zararın milyonlarla ifade edildiğini anlattı.Geçen hafta sonu aşırı sıcak hava ve şiddetli poyraz nedeniyle Manavgat'ta birçok ürün gün yanığı nedeniyle tarlada kaldı. İlçe genelinde binlerce dönümde ekimi yapılan kavun ve karpuz gün yanığından dolayı toplanamıyor. Ulualan Ovası'nda üreticiler kavun ve karpuz tarlalarında bir umutla arada bir yerlerde kalmış olma ümidiyle yanmamış ürün arıyor.

ÜRÜNLER TOPLANAMAYACAK DURUMDA

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, son 40- 50 yılın en sıcak günlerinin çiftçiye büyük zarar verdiğini söyledi. Metin, binlerce dönüm araziye ekili kavun ve karpuz başta olmak üzere biber ve patlıcan tarlalarının zarar gördüğünü belirtti. Yaşananları ciğer acısı bir durum olarak nitelendiren Metin, şöyle dedi:"3-4 günlük poyrazda bütün çiftçilerimizin mahsulü bu şekilde yandı. Bu tarlada adam 1 kavun almamış. Şu anda tarlada değil satmaya evine götürecek kavun kalmamış. Karpuz da aynı şekilde yandı, kavun da. Hatta biber tarlalarımız, patlıcan tarlalarımız onlar da yandı."

"20 BİN LİRA MASRAF YAPTIK"

Üretici Mustafa Kemal Yıldırım, bu yıl 15 dönümlük tarlaya yaklaşık 20 bin lira masraf yaparak kavun ektiklerini, aşırı sıcak ve poyraz nedeniyle kavunların çok büyük zarar gördüğünü söyledi. Kavunlarının tamamının gün yanığı olduğunu ve eridiğini belirten Yıldırım, "Olmuş kavunun sarısı erir, onu anlarım ama ham yeşil kavun da güneşten, poyrazdan dolayı eridi. 15 dönüm kavundan 50- 60 bin lira gelir elde edebileceğimizi düşünüyorduk ama şu anda kurtarabildiğimiz kavun 1 ton, belki 1.5 ton" diye konuştu.

"120 TON BEKLERKEN 1 TANE BİLE ALAMADIK"

Çiftçi Fatma Kaymak, dönüm başına 160 lira kirayla tuttukları 55 dönüm tarlaya karpuz ektiklerini, sıcak hava nedeniyle gün yanığı olan karpuzlardan 1 tane bile satamadıklarını söyledi. Karpuz fidesinin tanesini 1 lira 70 kuruşa aldıklarını, ayrıca dönüm başına 40 lira sulama parası ödediklerini anlatan Kaymaz, "Bu tarladan 120 ton karpuz çıkardı. Devletten bir imdat bekliyoruz. Çok emek çektik ama durumu görüyorsunuz. 1 tane bile karpuz alamadık bu tarladan. 50 bin liraya yakın masraf yaptık" dedi.

50 TON YERİNE 5 TON KAVUN

Kavun üreticisi Erkan Kansu da poyrazlı ve çok sıcak hava nedeniyle 10 dönümlük tarlasında bulunan kavunların tamamının eridiğini belirterek, "Bitki kökleri yeşil ama kavunumuzun vaziyetini görüyorsun. Bu tarla 10 dönüm. Dönüm başına 5 ton ürün verdiğini düşünürsek yaklaşık 50 ton civarında kavun çıkar" diye konuştu. Tarladan sıcak hava başlamadan önce 5 ton kavun toplayıp sattığını anlatan Kansu, Manavgat'ta Ulualan bölgesi başta olmak üzere her yerde kavun ve karpuzun tamamının yandığını anlattı.

Kaynak: haberinburada